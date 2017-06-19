Seyahat hastalıklarından korunmanın yöntemleri

Meltem Yavuz ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Hülya Karaca, seyahat hastalıklarından koruma yöntemleri konusunda önemli bilgiler verdi.

Seyahat hastalıkları yolculuk yapılan yere, yolculuk şekline ve gidilen yerde yapılan aktivitelere bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemleridir. Yaklaşan bayram tatili nedeniyle Medicana Çamlıca Hastanesi Meltem Yavuz ve Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Hülya Karaca, seyahat edeceklere önemli uyarılarda bulundu.

Meltem Yavuz, en sık görülen seyahat hastalıkları şöyle sıraladı: "Mikrobik hastalıklar; turist ishalleri, sıtma, sarılık, AIDS. Yolculuğa bağlı hastalıklar; zaman farkı sonucu ortaya çıkan sersemlik hali, uzun süreli hareketsizliklere bağlı emboliler. Seyahat şekline, gidilen yere ve aktivitelere bağlı hastalıklar; sıcak çarpması, yükseklik hastalığı, dekompresyon hastalığı (vurgun), böcek ısırmaları, donmalar".

Seyahat Hastalıklarında risk grupları

Bebekler, çocuklar, yaşlılar, gebeler veya kronik hastalığı olan kişiler seyahatle ilgili riskler açısından özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Dr. Yavuz, özellikle aşılama, ilaç kullanımı, hava yolu seyahatinin riskleri, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların doz ayarlamaları gibi pek çok durumun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Seyahat öncesinde korunma amaçlı alınabilecek önlemler

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), belirli aralıklarla hastalıkların dünya üzerindeki risk haritalarını oluşturduğunu belirten Dr. Yavuz, "Seyahat planlayan herkesin, ister yurt içi, ister yurt dışı planlarında, mutlaka o bölgede endemik olan, yani çok sık rastlanan enfeksiyon hastalıkları açısından bilgilenmesi gerekmektedir. Aşı olma; seyahatten tercihen 4-6 hafta önce en yakın seyahat hastalıkları kliniği ile temasa geçilmelidir. Profilaktik ilaç kullanımı; mutlaka seyahat hekiminin gidilecek bölgeye göre kullanılmasını önereceği ilaçlar alınmalı, özellikle sıtmadan korunmak için cibinlik ve repellant mutlaka seyahat sırasında bulundurulmalıdır. Gıda hijyeni; gidilen bölgelerde yalnızca iyi pişmiş yemekler, kapalı şişedeki veya paketli soğuk içecekler tercih edilmelidir. Kuduzdan korunma; seyahat edilecek bölgede karşılaşabilecek vahşi hayvanlar ve bunların etleri, kanları ve diğer çıktıları ile temastan kaçınılmalıdır. Hekim danışmanlığı; özellikle Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ile riskli yerlere yapılacak seyahatler öncesinde görüşmek önemlidir" dedi.

Yurtdışı tatiline gidecek olanlar dikkat etmesi gereken durumlar

Yurtdışına seyahate gitmeyi planlayan kişilerin yolculuk öncesi neleri yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Dr. Yavuz, "Kendi yaş gruplarına ait rutin aşılarını yaptırmaları veya eksik dozları tamamlamaları (tetanoz, grip, hepatit A ve B vb.), gidecekleri bölgeye göre de gereken aşıları (Meningekok, Sarı humma, Tifo, Japon Ensefaliti vb.) , hastanelerin ‘Seyahat Poliklinikleri’ne veya ‘Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne başvurarak yaptırmaları gerekmektedir. Sıtma için risk bulunan yurt dışı seyahatlerinde ise sıtmaya karşı koruyucu ilaçların alınması önerilmektedir. Yalnız unutulmaması gereken en önemli nokta, yeterli koruyuculuğun sağlanabilmesi için seyahate gidilmeden en az 1-3 ay önce aşı ve ilaç profilaksilerine başlanması gerektiğidir. Sonuç olarak konforlu ve sağlıklı bir yaz geçirmek için, hem kişisel, hem çevresel hijyen kurallarına dikkat edilmeli, seyahat öncesi ‘Seyahat Poliklinikleri’nden danışmanlık alınmalı, bulaşıcı hastalıkla ilgili en ufak şüphede sağlık kuruluşlarına mutlaka ve bir an önce başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Seyahatte yanınıza almanız gerekenler

Dr. Yavuz, seyahat sırasında yanınızda bulunması gerekenleri şöyle sıraladı: ‘’Uzun kollu gömlek, uzun pantolon ve şapka (Sıtma, dang hastalığı, filaryasis, layşmanyoz, onkoserkozvb hastalıklar; böcek, sinek ısırmaları ile bulaşır). Vücudunuza ve giysilerinize sürmek için sinek kovucu losyonlar, ishal ilacı, özellikle açık alan veya kampa gidiyorsanız portatif su filtreleri ve iyot tabletleri, güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka, reçeteli tüm ilaçlarınız ve reçeteleri, diğer kullandığınız ilaçlar".

Havuz enfeksiyonlarına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Hülya Karaca, çocukların havuzlardan kapabilecekleri enfeksiyonlara ilişkin ebeveynlere uyarılarda bulundu. Dr. Karaca, "Bebekler veya çocuklar havuza girmek zorunda değiller, ama denize girmeleri gerekiyor. Tabii ki yaz döneminde serinlemek amaçlı havuza girebilirler, ancak hijyenden, bakımından ve temizliğinden emin olduğumuz bir havuz ise çok uzun süreli kalmamak koşulu ile havuza sokulabilirler. Ancak 4’üncü aylarından önce bebeklere ne havuzu ne de denizi öneriyoruz, çünkü başlarını tam olarak dik tutamadıkları için su yutmalarını engelleyemeyebiliriz" dedi.

Havuz hastalıklarında özellikle karşılaşılan vakalar

Havuzlardan; orta kulak enfeksiyonu, göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ve sinüzit gibi vakaların çok sık görüldüğünün altını çizen Dr. Karaca, "Bunun dışında çocuklarda; havuzların klorlama sistemine bağlı olarak alerjik problemler de görülebiliyor. Havuz sularının sıcaklığı da çocuklar için önemli. Çocukların gireceği havuzların sıcaklığının 29- 30 derecenin altında olmaması gerekli. Bunun dışında; can simidi veya kolluklara güvenerek çocukları havuzda yalnız bırakmamalıyız. Denize veya havuza sokmakta ısrarcı olmamalıyız ve çocuklarımızı kesinlikle çok uzun süre havuzda bırakmamalıyız" diye konuştu.

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