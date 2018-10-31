İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyrantepe'de camide korkutan yangın

Seyrantepe’de bir camide çatı malzemesi döşenirken yangın çıktı.

Seyrantepe'de bir camide çatı malzemesi döşenirken yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.


Seyrantepe Dereboyu Caddesi'nde bulunan Gülez Camii'nde çatı malzemesi döşenirken yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


3 katlı eski camide tadilat yapıldığını belirten esnaf Recep Doğan, "Mebranların tutuşması ile çıktı. Mebranlar vardı çatıya seriyorlardı. Su kontrasının üzerine mebranları sererken pürmüzle ateşliyorlardı. Pürmüz su kontrasını ateşledi, oradan yangın başladı" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.