Seyyidnizam Kütüphanesi 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor

24 saat boyunca açık olan kütüphanede yakında vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak çay ve çorba ikramı da başlayacak.

Zeytinburnu Belediyesi ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Seyyidnizam Külliyesi içerisinde Seyyidnizam Kütüphanesi’ni hizmete açtı. İçinde bin kitabın bulunduğu ve 210 kişi kapasiteli kütüphaneye ilçedeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 24 saat vatandaşlara hizmet veren kütüphaneye gelenler için yakın zamanda ücretsiz çay ve çorba ikramı da başlayacak. Vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve öğrencilerin sessiz bir ortamda derslerini çalışabilmelerini sağlayan kütüphanenin ise şimdiden birçok müdavimi oldu. Sessiz, sakin ortamıyla okurları buluşturan Seyyidnizam Kütüphanesi’nin yer aldığı alanda bir de kafeterya vatandaşlara hizmet veriyor.

“210 öğrencimizi barındırabileceğimiz kapasitemiz var”

Kütüphanenin 24 saat hizmet vereceğini ifade eden Seyyidnizam Kütüphanesi Sorumlusu Eyüp Çebi Türk, “Şu an itibari ile kütüphanemizde bin tane kitabımız bulunmaktadır, ancak müdürlüğümüz tarafından belirlenen kitaplar zamanla gelecekler. Yakın zamanda diğer kütüphanelerimiz içinde olduğu gibi Seyyidnizam Kütüphanesinde de çay ve çorba servisine başlayacağız. Şuanda kütüphanemizde 210 öğrencimizi barındırabileceğimiz kapasitemiz var. Burası çok yeni bir kütüphane vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz” şeklinde ifade kullandı.

“Zeytinburnu için bu büyük bir ihtiyaçtı”

Sessiz bir ortamda kitap okumayı ders çalışmayı çok sevdiği bu yüzden kütüphanenin açılmasına çok sevindiğini söyleyen Gülçehre Oğuz Türk, “Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi kataloğunda yeni bir kütüphanenin açıldığını gördüm, gidip denemek istedim. Bu aralar Tıpta Uzmanlık Eğitimi sınavına çalıştığım için neredeyse her gün geliyorum. Zeytinburnu için bu büyük bir ihtiyaçtı, ilçede yeterince kütüphane yok olanlar da zaten yeteri kadar yer olmuyordu. Önceden de istiyordum evime yakın bir kütüphane olsa diye buranın olması mutlu etti. Çalışan arkadaşlar bilir ev ile kütüphane aynı olmuyor, kütüphaneye geldiğinizde etrafınızdaki herkes ders çalıştığı için siz de daha fazla konsantre olabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Etrafımdakiler de ders çalıştığı için bizi ateşleyici bir faktör oluyor”

Kütüphanenin çalıştığı hastaneye yakın olmanın kendisi için çok güzel olduğunu dile getiren doktor Mehmet Ali Çiftçi, “Yedikule’de doktorum orada çalışıyorum boş vakitlerimi de burada değerlendirmeye çalışıyorum. Çok iyi oldu benim için etrafımdakilerde ders çalıştığı için bizi ateşleyici bir faktör oluyor. Kaldı ki benim hastaneme çok yakın avantajlı oldu” dedi.