‘Sezen Sokak'ta Belgeseli' ilk kez izleyici karşısında

Dijital televizyon platformu TV+, Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivalinin bu yılki ana iletişim sponsoru oldu. Festivalde, Erkan Güleryüz tarafından hayata geçirilen ‘Sezen Sokak'ta Belgeseli' ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Turkcell, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilen sinema organizasyonu Uluslararası Antalya Film Festivali, TV+'ın katkılarıyla yapıldı. Şirket açıklamasına göre bu yıla özel 55 özel filmin sinemaseverle buluştuğu festivalde, Türk Pop Müziği'nin efsane sanatçısı Sezen Aksu'nun şarkılarının yer aldığı ‘Sezen Sokak'ta Belgeseli'nin de ilk gösterimi festival kapsamında gerçekleştirildi.

“fizy üzerinden milyonlarla buluşacak”

Turkcell olarak bir günün bin 440 dakikasında müşterilerinin yanında olmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Turkcell olarak son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakalamaya devam ediyoruz. Bu rekor büyümede, data ve dijital servislerimiz büyük rol oynuyor. 3.5 yıl önce başladığımız dijital yolculuğumuzda dönüşümümüzü tamamladık ve dünyanın ilk dijital operatörü haline geldik. Dijital operatör olarak her geçen gün müşterilerimizin bin 440 dakikasına daha fazla katkı sunabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Turkcell'in yerli uygulamaları aracılığıyla sanat ve müziği her zaman desteklediklerini vurgulayan Ayşem Ertopuz sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizim için heyecan verici bir projenin de destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2017 yılının sonunda hazırlıklarına start verilen ‘Sezen Sokakta' belgeseli, Türk Pop Müziği'nin gelişimi açısından da önemli bir arşiv niteliğinde Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarıyla bezenmiş bu değerli belgeseli, müzik ve sinemaseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivaldeki galanın ardından belgeselin Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy üzerinden milyonlarla buluşacağını da eklemek isterim”.

“Sinema endüstrisini sahipleniyoruz”

fizy ile müziğin gelişimini destekleyen Turkcell, TV+ ile de sinema sektörünü sahiplendiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası birçok film festivalinin sponsoru olduklarını hatırlatan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, 3 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+'ın yerli ve yabancı içeriklerle tüketicilerin hayatına dokunmakla kalmayıp, sadece bu yıl açık hava film gösterimleriyle ulusal ve uluslararası film festivallerine destek verdiklerini belirtti.

Barış Zavaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Dijital operatör olma ayrıcalığını TV+ ile kullanıcılarımıza yaşatıyoruz. Ultra HD kanallarımız, seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimleri kullanıcılarımıza sunmanın yanı sıra, yerli-yabancı film ve dizilerden oluşan 3 binden fazla içeriği TV Sadece dijitalde kalmayıp, sinema alanında yaptığımız işbirlikleri ve sponsorluklarla da tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. 2 yıldır yaz boyunca devam eden açıkhava sinema etkinliklerimizle dünya klasikleri ve festival filmlerinin öne çıkan seçkilerini sinema severlerle buluşturduk. Türk sinemasını desteklediğimiz iş birliklerine imza attık. Sanatı destekleme stratejimizin önemli bir parçası olarak Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ana iletişim sponsoru olmanın da gururunu yaşıyoruz.”

Müzik ve sinema belgeselde buluşuyor, sokakta müzik yapan sanatçıların gözünden anlatıyor

Bu belgesel müzik ve sinemayı Erkan Güleryüz'ün yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği ‘Sezen Sokakta' belgeseli hemen herkesin ruhuna dokunan Sezen Aksu şarkılarından 10 tanesini, Ankara-İstanbul-İzmir-Eskişehir-Mardin-Antalya-Kapadokya'da hayata geçen akustik performanslarla sergiliyor. fizy sponsorluğunda yapılan çekimler, Peribacaları, Kaleiçi Çarşı, İzmir Kordon, Ankara Garı gibi hayatımızın içinden Türkiye'ye özel mekanlarda gerçekleştirildi. Proje kapsamında İstanbul'da yapılan son çekimde ise Sezen Aksu'nun sürpriz katılımıyla performans çekimleri tamamlandı.

Belgeselle ilgili bilgi veren projenin fikir babası Erkan Güleryüz işin hikayesini şöyle anlattı: “Bu proje, Sezen şarkılarının hayatımızdaki yerinden yola çıkarak; şu anda sokakta müzik yapan, kariyerinin bir noktasında sokakta müzik yapmış müzisyenlerle birlikte, bu proje için sokağa çıkan profesyonel müzisyenler bir araya geldi. Amaç bu duyguyu bir kere de onların penceresinden görmekti. Yüzlerce grup ve solist arasından bu proje için en uygun olanlara teklif götürerek bu belgesele dahil ettik. Şimdi ilk gösterimini gerçekleştirdik ve 1 ay boyunca sadece fizy'de yayınlanacak”