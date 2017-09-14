Sezer Huysuz’un Karaman’da ziyaret günü

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Karaman’da organize edilecek. Turnuva öncesinde Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, protokol ziyeretleri gerçekleştirdi. Huysuz ilk olarak Karaman Valisi Fahri Meral’e nezaket ziyaretinde bulunan Huysuz, bu tür spor organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Karaman’ın tanıtımının kente büyük hareketlilik sağlayacağına dikkat çekerek, “Valilik olarak göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteğe teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Huysuz, ziyaret bitiminde Vali Meral’e porselen tabak hediye etti.

Ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı makamında ziyaret eden Huysuz, Şampiyonanın organizasyonundaki katıkları nedeniyle Çalışkan’a teşekkürlerini sundu ve günün anısı olarak Belediye Başkanına plaket verdi.

Judo Federasyonu Başkanı daha sonra Karaman GHSİ Müdürü Hayati Kısacık’a ziyarette bulundu. Kısacık’ın düzenlenen bu büyük organizasyonundaki katkı ve yardımlarına teşekkürlerini plaketle sundu.

Ziyaretlerde Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’a; Karaman GHSİ Müdürü Hayati Kısacık ve Karaman Judo İl Temsilcimiz Ahmet Ömre Türe eşlik etti.