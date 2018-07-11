Shakira, İstanbulluları coşturdu

Hayranlarının saatler öncesinden Vodafone Park’ta uzun kuyruklar oluşturduğu konsere çok sayıda Türk ünlü isim de akın etti.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserde binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü şarkıcının hayranları saatler öncesinden Vodafone Park’ta uzun kuyruklar oluşturdu. Stadın kapılarının açılmasıyla stada giren binlerce kişi Shakira’nın şarkılarıyla coştu.

Ünlü isimler de akın etti

İstanbul’da dünya turnesi kapsamında konser veren dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’yı izlemeye Türk ünlüler de akın etti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat, Suzan Kardeş, şarkıcı Yonca Evcimik, oyuncu Ezgi Mola, manken Deniz Akkaya ve birçok ünlü isimler konser için yerlerini aldılar.