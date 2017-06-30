Shopping Fest’e Kapalıçarşı’da renkli açılış

1-16 Temmuz tarihleri arasındaki festival süresince alışveriş tutkunları, bu yılki yeni konsept ‘Design İSF’ ile farklı bir deneyim yaşayacak.

İstanbul’u alışveriş destinasyonu olarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan ve 7 yıldır düzenlenen İstanbul Shopping Fest, bu yıl farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Festival süresince 9 alışveriş merkezinde kurulacak ’Design İSF’ alanları ve Kapalıçarşı keşif rotalarıyla modern ve geleneksel alışveriş bir arada yaşanacak. İstanbul Shopping Fest, dünyanın ilk alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle başladı. Nuruosmaniye Kapısı’nda mehter öncülüğünde başlayan kortej renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük’ün de yer aldığı törende 50’den fazla oyuncu ve dansçı, dönemsel kıyafetlerle tarihsel canlandırma yaptı. 556 yıllık Kapalıçarşı’daki ilk alışveriş geleneklerine gönderme yapılan gösteride, tarihi giysiler giyen 3 metre boyundaki tahta bacaklar büyük ilgi gördü. Açılış törenini Fransa, İtalya, Rusya, Çin, Singapur gibi 13 ülkeden 40’tan fazla basın mensubu da izledi.

Yepyeni konsepti ile İstanbul Shopping Fest süresince Kapalıçarşı’da festival ruhu yaşanacak. "Sen Hiç Kapalıçarşı’yı Gördün mü?" sloganıyla İstanbulluların ve turistlerin tarihi çarşıya davet edildiği festivalde zanaatkarlar ile genç sanatçılar buluşacak, kaybolmaya yüz tutan zanaatların son temsilcileri tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak. Keşif rotalarıyla Kapalıçarşı’nın çok bilinmeyen sokakları yeniden hatırlanırken, birbirinden ünlü isimlerin kendi dillerinden Kapalıçarşı’ya dair duygularını anlattıkları "Benim Kalemimden” Kapalıçarşı Sergisi festival süresince ziyaretçilere sunulacak. İstanbul Moda Akademisi’nin sergisine de ev sahipliği yapacak olan tarihi çarşıda ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven’in ’Kapalıçarşı Yüzleri Fotoğraf Sergisi’ de görülebilecek. Mamed Caferov’un akordeon ile müzik ziyafeti sunacağı Kapalıçarşı, Hasan Pehlivan interaktif grafiti çalışmasıyla renklenecek.

İstanbul Shopping Fest’te Kapalıçarşı’nın yanı sıra şehrin dört bir yanındaki alışveriş merkezleri Akasya, Capitol, Emaar Square Mall, Forum İstanbul, İstinyePark, Kanyon, Palladium, Venezia ve Zorlu Center’da kurulacak ’DesignİSF’ alanları, ziyaretçileri alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile buluşturacak. Design İSF alanları, katılımcılara Bahar Korçan, Neslihan Yargıcı, Raşit Bağzıbağlı gibi moda dünyasının tanınmış tasarımcılarının yanı sıra mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kitap, kırtasiye, cam, takı, aydınlatma, organik gıda gibi alanlara fark katan üreticilerin ürünlerine ulaşma imkanı sağlayacak. Festival AVM’lerinde özel alanlarda Günseli Kato, Malik Bulut, Yılmaz Kale, Ebru Yücel Kale, Elif Tutka, Ömer Atakan, Yusuf Aygeç, Aynur Önürmen ve Rüstem Ekici gibi sanatçıların sergileri de görülecek.

Uninvited Jazz Band, Tango Rojo, Can Türkkan, Arbil Çelen, Jülide Hatay, Deniz Güngör, Deniz Tekin, Ali Deniz Kardelen, Jazz Station, Hande Gençörnek dans ve müzik performanslarıyla Design İSF alanlarına canlılık katarken, Demet Şener, Garip Ay, Sare Palaska, Aslı Bilgin, Nilay Yılmaz, Sevil Dolmacı, Tolga Gümüşay, Çiğdem Gündeş, Funda Özlem çeşitli aktivitelerle tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak. Ayrıca uçurtma, sihirbazlık, koku, keçe, deri, string art, çay, masal gibi birbirinden ilginç konularda düzenlenecek workshoplarla ziyaretçiler farklı deneyimler yaşayacak. Dilara Koçak, Ender Saraç, Berrin Yiğit, Özge Lokmanhekim, Demet Cengiz, Zeynep Özçoban, Hande Akın, Filiz Özkol gibi isimler de birbirinden farklı konularda gerçekleştirecekleri söyleşilerle ziyaretçilere güzel bir festival yaşatacak. Mert Rusçuklu da Design İSF alanlarında yapacağı radyo yayınlarıyla festivale renk katacak.

Markalarda yüzde 70’lere varan indirimlerle alışverişin yaşanacağı festival süresince ’Design İSF’ rotasını tamamlayanlar sürpriz hediyelerin sahibi olacak. İSF ve Tescilli Markalar Derneği işbirliğiyle düzenlenecek tasarım yarışmasında Genç Marka, Özgün Logo ve Özgün Ürün kategorilerinde festival sonunda ödüller verilecek.

İstanbul deneyimine alışverişi ekleyen Shopping Fest, 16 Temmuz’a kadar devam edecek.