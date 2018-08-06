Sıcak havadan bunalan sokak hayvanları buharla serinletiliyor

Belediyeye ait hayvan barınağındaki yüzlerce kedi ve köpek, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre Türkiye genelinde yazın en sıcak dönemi yaşanıyor. “Çöl” veya “Afrika” sıcakları diye tabir edilen ancak eskilerin Eyyam-ı Bahur dediği boğucu sıcaklar etkili oluyor. Bu kavurucu sıcaklar İstanbul’da nemin etkisiyle artış gösteriyor. 35 derecelik sıcaklık 45 derece olarak hissediliyor. Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar parklara ve sahillere akın ediyor.

“Saat 10.00 ile 16.00 arasında buhar püskürtülüyor”

Bağcılar Belediyesi de aşırı sıcaklardan bunalan sokak hayvanları için harekete geçti. Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti veriliyor.

Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için saat 10.00 - 16.00 arasında üstten püskürtülen buharla serinletiliyor. Barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler de bulunuyor. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.

“Sokak hayvanlarımızın etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık”

Bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının da etkilendiğine söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık. Belediyemize ait hayvan barınağında hayvanlarımızı buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz” dedi.