Dr. Nesriye Demirel, sıcak havalarda ani ve aşırı ısı değişimlerinin insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Mekan içi ve dışında ki meydana gelen 7-8 derecenin üzerinde ki aşırı ve ani sıcaklık farkları, insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaparak sağlık sorunları meydana getirir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Nesriye Demirel sıcak havalarda ani ve aşırı ısı değişimlerinin verdiği zarara dikkat çekti.

Sıcak yaz günlerinde mekan içi ve dışında ki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürdüğünü belirten Bahçelievler Hastanesi Dr. Nesriye Demirel, "Bu durumda viral enfeksiyonların sık görülmesine sebep olur. Bilinçsiz klima kullanımında çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler daha çok tehlike altındadır. Çünkü bu grupta ki kişilerin vücut dirençleri klimanın havaya saçtığı bakteriler nedeniyle daha da zayıf düşebilir" dedi.

Bakterilerin klimada kolayca barınabildiğini ve yayılan havayı insanların soluması sonucu bünyeye nüfus ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Demirel, "Gerekli periyodik bakımları yapılmadığında ’klima ateşi ’ olarak bilinen bir hastalığa sebep olmaktadır. Bu hastalık klimaların suyu yoğunlaştıran bölgelerinde üreyen çeşitli bakteri ve mantarların solunum havasına karışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bakterilerle kirlenmiş klima sistemlerine maruz kalındıktan birkaç saat sonra ateşli bir hastalık başlar. Hastalarda gribi anımsatan ateş, titreme, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve halsizlik gibi birçok şikayet meydana getirir. Bu şikayetlere öksürük nefes darlığı da eklenebilir. Bazen bulantı, kusma, karın ağrısı ishal görülebilir" şeklinde konuştu.

"Terliyken serin ortama girmeyin"

Terliyken serin ortama girmemesi konusunda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Demirel, "Aşırı sıcak nedeniyle terleyen kişilerin kasları gevşer, serin bir havayla karşılaşınca kas ağrıları ve kas tutulması yaşanabilir. Aynı zamanda aşırı serin olan mekandan dışarı çıkıldığında direkt sıcak havayla temas eden vücut kaslarında ağrı meydana gelir. Bu yüzden fıtık problemi ve kireçlenme sorunu olan kişilerin tedbir almaları gerekir. Sıcak havalar nemle birleştiği zaman kalp, tansiyon hastalarını olumsuz etkilemektedir. Vücutta ki aşırı su ve tuz kaybı, hastanın kan basıncında ki dengesizliğe neden olmaktadır. Kan basıncını kontrol altına almak için tuzu ve alkolü azaltmanın yanı sıra, bol bol sebze, meyve tüketilmesi, şekerli besin ve içeceklerden uzak kalınması gerekir" diye konuştu.