Sıcaktan bunalan köpek kendini denize attı

Sahibinin köpeğini rahatlatmak için izlediği yöntem dikkat çekerken, köpek ve sahibi sahilde bulunan insanların ilgi odağı oldu.

Köpeğiyle birlikte Kadıköy Sahiline gelen bir kişi, vapur iskelesinin bulunduğu noktada köpeğinin tasmasını çıkartarak oyun oynamaya başladı. Köpeğini eğitmek için kullandığı tenis topunu eline alan sahibi, yakın mesafelere atarak köpeğinin getirmesini sağladı. Havaların sıcak olmasından dolayı köpeğinin bunaldığını gören sahibi, daha sonra topu denize atarak ‘getir’ talimatı verdi. Sahibinin talimatına uyan sevimli köpek merdivenlerden denize inerek yüzmeye başladı. Ağzıyla topu alan köpek, denizden çıkarak topu sahibinin önüne koydu. Sahibi ikinci defa topu attı ve sevimli köpek denize girerek yüzmeye başladı. Denizde köpeği gören vatandaşlar, sahibi ve köpeğin oynadığı oyunu ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar köpeği sevmek isterken, kimileri ise bu anları cep telefonuna kaydetti.