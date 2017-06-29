Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı

Denize giren bir vatandaş, su geçirmez özel kamerası ile denizde yüzerek özçekim yaparken, bazı vatandaşların da köpekleri ile birlikte serinledikleri görüldü.

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı. Üsküdar’da denize giren vatandaşlar bu sırada ilginç görüntüler oluşturdu. Su geçirmez özel kamerası ile denizde yüzdüğü görülen Erdem Özgan, uzun bir süre denizde özçekim yaptı. Hem fotoğraf çeken hem de görüntü alan Erdem Özgan, "Kamerayı yeni aldım. Su geçirmez özelliğini kontrol ediyorum. 30 metre derinliğe kadar girerek görüntü çektim. Hava sıcak ama su serin" dedi.

Üsküdar sahilinde denize giren bazı vatandaşların, sıcaktan bunalan köpeklerini de denize soktukları görüldü. Köpeğini yüzdüren Varol Kaya, " Hayvanları çok seviyorum. Bahçede bir düre oynadı bende buraya getirdim. Hava çok sıcak biraz serinledi" şeklinde konuştu. Bazı vatandaşlarında boğazı izleyerek nargile keyfi yaptıkları görüldü.