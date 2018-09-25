Şiddetli rüzgar ağacı lüks otomobilin üstüne devirdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Olay, 05.00 saatlerinde, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

“İtfaiye sokağa girmekte zorlandı”

Olay sonrası, otomobil sahibi itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve hatalı parklanmalardan dolayı sokağa girmekte zorluk çekti. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.