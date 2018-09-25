İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli rüzgar ağacı lüks otomobilin üstüne devirdi

İstanbul’da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi


Olay, 05.00 saatlerinde, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


“İtfaiye sokağa girmekte zorlandı”


Olay sonrası, otomobil sahibi itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve hatalı parklanmalardan dolayı sokağa girmekte zorluk çekti. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.