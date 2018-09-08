Şiddetli yağan dolu, asırlık ağacı yerinden söktü

Bulunduğu alan üzerinde araçların üzerine devrilen asırlık ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla parçalara ayrılarak kaldırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Güngören’de bir otopark’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da öğle saatlerinde şiddetli yağan dolu, Güngören’de bir otopark alanında bulunan 50 yıllık ağacı yerinden söktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülen ağaç, otopark alanında bulunan 2 aracın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bir aracın tamponu düşerken diğerinin ise tavanı çöktü. Durumu gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Belediye ekipleri asırlık ağacı parçalara ayırarak kaldırdı

Güngören Belediyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek ağacın önce büyük dallarını ayırdı ardından parçalara böldü. Asırlık ağacın devrildiği araçlar otopark ve belediye ekiplerinin yardımıyla otopark içerisinde başka bir yere taşındı. Belediye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından 50 yıllık ağacı belediye aracına yükleyerek kaldırdı.

"Olay doludan dolayı oldu”

Olayın görgü tanıdığı Yücel Angın, "Biz içeride oturuyorduk, dışarıya bir çıktık ağaç yerinden sökülmüş. Allah’tan çevrede kimse yoktu. Ağaç devrildiği zaman bir aracın üzerine düşmüş o aracında tavanı çöktü. Yine aynı şekilde arabamızın önüne düştü. Doludan dolayı oldu, çevresinde kimse yoktu. Tavanı çöken aracı kaldırıp kenara aldık sonra belediyeden ekipler geldi. Ağacı parçalara bölerek kestiler ardından arabaya yükleyip götürdüler” şeklinde konuştu.