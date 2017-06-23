Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Şadi Yazıcı’nın Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’ne sosyal yaşam merkezi kazandırmak için vizyon projeleri arasında yer alan Şifa Park Alışveriş Merkezi törenle hizmete açıldı.

Şadi Yazıcı, ilçe merkezine uzak olan ve yaklaşık 50 bin kişinin ikamet ettiği Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’ne içinde düğün salonu, sinema salonları, oyun salonları, cafe ve restaurantlar, alışveriş mağazaları yer alan bir alışveriş merkezi kazandırdı. Şifa ve Mimarsinan Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği Alışveriş Merkezi, Tuzla Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açıldı. Şifa Park Alışveriş Merkezi’nin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Şadi Yazıcı, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışın ardından vatandaşlar, düzenlenen sokak iftarında hep birlikte oruçlarını açtı.

"Mahalle sakinlerinin talebini AVM yaparak karşıladık"

Şadi Yazıcı, Şifa Park AVM’nin 2 mahallenin ortak bir talebinin karşılığı olarak sunulan bir hizmet olduğunu vurguladı. Başkan Yazıcı, "Şifa ve Mimarsinan Mahallesi, araya giren askeri alan nedeniyle Tuzla merkezi ile kopuk bir durumda. Mahalle sakinlerimiz, ’Mahallede ailemiz ve çocuklarımızla kışın sıcakta, yazın serinde vakit geçirebileceğimiz bir alanımız yok. Sinemamız, düğün salonumuz, banka şubemiz yok’ derdi. Biz de belediye olarak bu talebe cevap veremiyorduk. Buraya bir alışveriş merkezi yaparak bu talebi karşılamayı planladık. Burası Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin yeni yaşam merkezi olacak" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da konuşmasında, "Bu sofraları burada kuran, ilçesinin hayırlı şehri emini olan, mahalleyi binlerce masa etrafında toplayıp muhabbet halkası oluşturan hizmetkarlarımız var. İşte AK Parti belediyeciliği ve onun buradaki mimarı Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’dan Allah razı olsun. Efendimiz diyor ki, ’Sizin en hayırlınız birbirinize faydalı olanınızdır’ Halkımızın isteklerini, taleplerini dikkate alarak bu alışveriş merkezini yaptıran Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, hizmetleri daim olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı’dan çocuklara bayram hediyesi

Şadi Yazıcı, sinema salonlarının, açılış günü ve ardından 1 gün çocuklara ücretsiz olacağını açıklayarak bayram hediyesi verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Şadi Yazıcı, açılışın ardından Şifa Park Alışveriş Merkezi’ni gezdi. Açılışın ardından çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin Sosyal Yaşam Merkezi: Şifa Park Alışveriş Merkezi

Şadi Yazıcı, Şifa ve Mimarsinan Mahallesi’nin özlemini çektiği sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamak için Şifa Park Alışveriş Merkezi’ni hizmete kazandırdı. 7 katlı Şifa Park Alışveriş Merkezi’nin eksi 2’nci katında otopark ve sığınaklar, eksi 1’inci katında ise 800 metrekare büyüklüğünde ve işletmesi Tuzla Belediyesi tarafından yapılacak 350 kişilik düğün salonu ve otopark yer alıyor.

Şifa Park Alışveriş Merkezi’nin giriş katı banka şubesi, ATM’ler ve market için planlandı. Giyim mağazaları ise alışveriş merkezinin orta katlarında yer alıyor. 3 ve 4’üncü katında restoranların hizmet vereceği Şifa Alışveriş Merkezi’nin en üst katında sinema salonları ve oyun salonları yer alıyor. Büyüklüğü 40 metrekare ile 750 metrekare arasında değişen 48 iş yeri, 21 bin metrekare inşaat alanının 9 bin metrekarelik kısmını kapsıyor. Şifa Park Alışveriş Merkezi’nde vatandaşların rahatlıkla gezebilmesi için ortak kullanım alanları geniş tasarlandı.