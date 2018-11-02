Sıfır Atık pazarlara açıldı

Beykoz Belediyesi Türkiye'de öncülük ettiği “Sıfır Atık Projesi”ne pazar yerlerini de dâhil etti. Pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve atıkları kompost yapılarak toprakla buluşuyor.

Temiz bir dünya, sürdürülebilir çevre ve milli ekonomiye katkı için başlattığı “Sıfır Atık” Projesi'yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkeye örnek gösterilen Beykoz Belediyesi projenin kapsamını günden güne genişletiyor. İlçenin 22 noktasında kurulan atık getirme merkezleri, okullar, alışveriş merkezleri, siteler ve kamu binalarında yürütülen projeye pazar yerleri, restoran ve marketler de dâhil edildi.

Çevreye duyarlı vatandaşların atık getirme merkezlerine bıraktıkları ambalaj, kıyafet, elektronik, cam, kitap, pil, ilaç, oyuncak ve atık yağlar geri dönüşümle değerleniyor. Haftanın 7 günü ilçede kurulan pazarlardan çıkan sebze ve meyve atıkları ise belediye ekipleri tarafından ambalaj atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanıyor. Organik atık yönetimi kapsamında, pilot bölgelerdeki market ve restoranlara bilgi verilip atıklarının konteynerlerde ayrı biriktirilmesi sağlanıyor.

Meyve Bahçesi ve Parklarda Kullanılıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün merkez binasında kurulan makinede işlenen pazar atıkları, kompost yapılarak Paşamandıra Meyve Bahçesi ve ilçedeki parklarda doğaya kazandırılıyor. Meyve Bahçesi'nde kimyasal gübre yerine kompost uygulanmış toprakta yetiştirilen sağlıklı sebze ve meyveler sofralarda güvenle yerini alarak sürdürülebilir bir döngü oluşturuyor.