Siirt Fatih Gıda 2’nci şubesini açtı

Yapılan açılışa birçok vatandaş ilgi gösterirken törene katılan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver yeni iş yerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılışa katılan konuklar arasında bulunan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver yeni açılan iş yerinin hayırlara vesile olmasını ifade etti. Suver, " Can Nayman kardeşimizin yeni açmış olduğu iş yeri inşallah kendisine ve ailesine helalinden bol kazançlar getirir. Özellikle bu bölgede yaşayanların güneydoğu özlemi çekmeden arzu ettikleri ne tür gıda maddesi varsa sağlıklı bir şekilde ulaştırmasını diliyorum. Allah utandırmasın, helalinden bol rızıklar diliyorum" dedi.

“Dolar kuruna olan operasyonlara inat şubemizin açılışını ertelemedik”

Siirt Fatih Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Can Nayman ise 500’den fazla ürün çeşidimizle yeni açmış olduğumuz ikinci şubemizde halkımızın hizmetinizdeyiz. Son günlerde dolar kuruna olan operasyonlara inat şubemizin açılışını ertelemedik. Her zaman devletimizin yanında dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Başta Fatih Belediye Başkanımız Hasan Suver olmak üzere açılışımıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Tüm yöresel gıda ürünleri mevcut”

Açılışa katılan katılımcılardan Fatih Yılmaz ise “Kadınlar pazarında güzel bir açılışa şahitlik ettik. 50’den fazla taze kuruyemiş çeşidi, birçok yöresel peynir ve tere yağ çeşidi, ithal ve yerli çay çeşitlerinden tutun aklınıza gelebilecek tüm yöresel gıda ürünleri mevcut. Fiyatları da gayet makul, her keseye uygun. Rabbim Can Nayman kardeşimizi utandırmasın inşallah" diye konuştu.