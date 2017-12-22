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22 Aralık 2017 16:54

Sık sık grip olanlar dikkat

İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Doktor Ülkü Görmez, sık sık grip olan kişilere uyarıda bulundu.

Sık sık grip olanlar dikkat

22 Aralık 2017 16:54

Dr. Görmez, normalden fazla grip olan kişilerin eğer bağışıklık sistemi bu aşamada tedavi edilmezse ileride lösemi, lenfoma, yumuşak doku kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa yakalanma riski olabileceğini söyledi.



Havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte grip ve üst solunum yolu hastalıkları insanların ana gündem maddesi haline geldi. Halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve vücut ağrısı şikayetiyle hastanelere başvuranlar arasında bağışıklık sistemi zayıf olanlar ise hem süreci ağır geçiriyor, hem de sık sık tekrarlayan bir döngü içine giriyor. İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Doktor Ülkü Görmez, yılın büyük bölümünü gripli olarak geçirenlerin iki kat dikkatli olması gerektiğini söyledi.



“Hastalar, tedbir almazlarsa ilerde ciddi hastalıklar onları bekliyor”


Bütün rahatsızlıkların temelinde bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmıyor olmasının yattığını dile getiren Uzman Doktor Ülkü Görmez, “Sık grip olanların önemle üstünde durması gereken konu bağışıklık sistemi. Eğer vaktinde tedbir almazlarsa ilerde ciddi hastalıklar onları bekliyor. Özellikle lösemi, lenfoma ve yumuşak doku kanseri yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada vitiligo, sedef gibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor. İltihaplı romatizmalar ise üçüncü sırada yer alıyor” dedi



“10 kişiden 8’inin bağışıklığı zayıf”


Türkiye’deki her on kişiden sekizinin bağışıklığının zayıf olduğunu belirten Uzman Doktor Ülkü Görmez, içeriden gelen hastalıkların bu kadar yaygın olmasının nedenini buna bağladı. Grip dönemlerinde C vitamin değeri yüksek sebze ve meyvelerin iyi birer koruyucu olduğunu yineleyen Dr. Görmez, vücudun D vitamin seviyesinin yüksek tutulmasını, mutlaka Omega 3 açısından zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.



Koruyucu basit bir immün karışım


Pek çok hastalığın önüne çocukluk çağından itibaren geçilebileceğini, bağışıklığı destekleyici beslenme ve yaşam biçiminin bu anlamda çok önemli olduğunu kaydeden Uzman Doktor Ülkü Görmez, evde uygulanabilecek basit bir de immün karışım önerdi.


Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlayan karışım şöyle: "Bir bardak havuç suyunun içine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı (yoksa zeytin yağı) + birer tutam zencefil, tarçın, zerdeçal ekleyin. Bu karışımın yanında istediğiniz kadar ceviz yiyebilirsiniz, bol bol zeytin tüketebilirsiniz. Bu karışım her gün veya gün aşırı günün herhangi bir saatinde ama tercihen sabah saatlerinde tüketilmelidir".




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