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10 Eylül 2017 09:22

Sıla Beylikdüzü’nü salladı

Beylikdüzü 4’üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları, ünlü sanatçı Sıla’nın yaklaşık 100 bin kişilik muhteşem konseriyle final yaptı.

Sıla Beylikdüzü’nü salladı

10 Eylül 2017 09:22


Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen konser öncesi ‘’Çardakaltı Sohbetleri Adelet Söyleşileri’’ kapsamında eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ahmet Ümit ve Haldun Hürel’in İstanbul üzerine söyleşisiyle başlayan final günü, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü kutlamalarıyla devam etti. Bir birinden güzel gösterilerinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Sıla, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiye unutulmaz bir final gecesi yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ünlü sanatçı Sıla’ya çiçek taktim etti.


Final gecesi konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘’İstanbul’un rekoru bugün Beylikdüzü’nde yaklaşık 100 binin üzerinde insan var. Coşkuyu buradan görüyorsunuz. Ben tahmin ediyorum İstanbul Çağrımıza ses verdi. Bugün barışın, sevginin ve kardeşliğin mesajını verildiği Beylikdüzü’nden son günümüzde bu duygularda buluşalım dedik. İstanbul’a mesaj verdik İstanbul’da cevap verdi ve buraya geldi. Umut ediyorum herkesin zevkle ayrıldığı bir gece olsun’’ dedi.




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