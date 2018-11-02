Sıla Gençoğlu'nun avukatı: “Dosyada başka fotoğraflar da var, göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı”

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, “Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan bir kadının, bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı” dedi. Ahmet Kural'ın Pazartesi günü dinleneceğini aktaran avukat Epözdemir, soruşturmada bugün tanıkların dinlenildiğini kaydetti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun birliktelik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün tanıklarının ifadesine başvurulurken Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan hadisenin ardından savcılığa başvurduklarını ve talep ettikleri tedbir kararlarının mahkemece kabul edildiğini anımsatan Avukat Epözdemir, “Tedbir kararlarına riayet etmemenin sonuçları var 3 günden 10 güne hapsi var. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta şüphelinin ifadesine başvurulacak. Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek. Soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız” dedi.

“Kültür ve Turizm bakanımız aradı”

Sıla'nın psikolojik durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Epözdemir, “Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez. Benzer travmaları gördük. Sıla'nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır fiziki ve psikolojik şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Aynı gün koruma talebimiz için de başvurmuş olduk. Türkiye'nin dört bir yanından sevenleri arıyor. Bu çok kuvvet veriyor. Kültür ve Turizm bakanımız kendilerini aradı, Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Sevenlerinin desteği ona kuvvet veriyor” ifadelerini kullandı.

“Dosyada başka fotoğraflar da var, göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı”

Müvekkili Sıla'nın vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar olduğunu aktaran avukat Epözdemir, “Dosyada başka fotoğraflar da var. Sıla'nın yüzünün görüldüğü fotoğraflar var. Hastanedeki sağlık raporuna göre, kafasından kulaklarına kadar çok ciddi ekimozlar var. Tedavi süreçleri de devam ediyor. Göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı. Fakat morali iyi” dedi.

“Şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı”

Müvekkiline toplumun bir çok kesiminden destek olduğuna vurgu yapan Avukat Epözdemir, “Bu ülkede fiziksel şiddete maruz kalan, ekonomik gücü olmadığı için, korkutulduğu için, hukuki yollara başvuramayan binlerce kadın var. Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan bir kadının, bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması aslında şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı” ifadelerini kullandı.

“Kendini duvardan duvara mı vurdu”

Kamuoyunda "Keşke böyle bir adım atmasaydı" şeklindeki yorumlara tepki gösteren avukat Epözdemir, “Bir kadının, böyle bir saldırıyı kabul etmesi hukuken fiilen mümkün değil. Avrupa'da dünyada en fazla dinlenen istatistiksel verilere göre dinlenilen sanatçı Tarkan ve Sıla. Sıla, tanınan kıymetli bir sanatçı. Sıla, hiç olmamış şiddet olayını varmış gibi gösterip merkezinde mağdur olarak yer alıp buradan nemalanacak mı? Sıla'nın buna ihtiyacı yok. Konserlerine binlerce kişi geliyor. Toplumun teveccühüne mazhar olan bir sanatçı. Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından Sıla ne yaptı yani, kendini duvardan duvara mı vurdu? Prim mi elde etmeye çalıştı? Bu iddia kabul edilemez bir iddia. Eylemin nasıl olduğu bellidir, sağlık raporu bellidir. Basına yansıyanlar dışında çok kapsamlı fotoğraflar var. Hastane raporu da ortadadır. Tanıklar dinlenmiş olacak. Pazartesi günü itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacak. Başsavcı da olumlu olumsuz bir irade ortaya koyacaktır. Tanıklar, bir tanesi şoför. İkisi de olayı gördüğünü iddia eden, bu yönüyle bizim müvekkilimize ulaşan iki hanımefendi. Başsavcılık makamı onları da dinleyecek birazdan” dedi.

Basın mensuplarının "Çift arasındaki önceki ayrılık sebebi şiddet ile mi ilgiliydi? şeklindeki soruları üzerine Avukat Epözdemir, “O konuya girmek istemem. Özel hayatın sınırları bu. Ben bir hukukçuyum. Müvekkil ihtiyaç duyarsa açıklar” dedi.

“Ahmet Kural annesine ulaşmaya çalışmış”

Olayın ardından Ahmet Kural'ın Sıla'ya ulaşmaya çalışmadığı şeklindeki soru üzerine avukat Epözdemir, “Ulaşma çaba ve girişimleri olmuş. Annesini aramaya çalışmış. Bunlar müspet sonuç vermedi. Böylesine hunharca, ağır fiziksel müdahaleden sonra görüşmek zaten çok mantıklı ve makul de değil. Hukuki husumet bulunduğundan tarafların görüşmesi kanaatimce çok isabetli olmaz” dedi.