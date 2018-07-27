Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların örgüt kurarak silah imal edip İstanbul genelinde piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde 3 iş yeri ve 9 konut olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şahısların tamamını kıskıvrak yakaladı. Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, bir pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

Bilgisayar destekli özel yazılım kullanmışlar

Bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını ürettikleri öğrenilen şahısların, yazılım sayesinde dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları belirlendi.

Operasyonda imal edilen tabancaların imalathaneden içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı, silahların 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda piyasaya sürülerek dikkat çekmemeye çalışıldığı tespit edildi.

Silah ustasına eşi de yardım etmiş

Silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.