Silahlı saldırı sonucu öldürülen Aslı Çağatay son yolculuğuna uğurlandı

Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Aslı Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.

Beylikdüzü'nde 13 Eylül tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Aslı Çağatay, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Aslı Çağatay'ın naaşı cenaze namazı için Avcılar Merkez Ulu Camii'ne getirildi. Camide düzenlenen cenaze törenine Aslı Çağatay'ın annesi Ülker Çağatay, babası Orhan Çağatay'ın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile sevenleri ve yakınları katıldı. Tören sırasında aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aslı Çağatay, Yakuplu Mezarlığı'na defnedildi.