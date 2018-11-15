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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden işadamının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İstanbul Beşiktaş’ta dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin’in cenazesi otopsi sonrası Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesine teslim edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi otopsi sonrası Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesine teslim edildi.


Crispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin, dün akşam Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Gültekin'in cenazesi otopsi için Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Gültekin'in cenazesi saat 12.00 sıralarında aile yakınlarına teslim edildi. Gültekin, yarın öğle vakti Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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