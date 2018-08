Sporcu olarak başladığı Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımının antrenörü olan Öz, Türkiye ve Avrupa’da büyük başarılar elde etti.

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımı antrenörü Murat Öz’ün hayatını değiştiren olay 2006 yılında gerçekleşti. Sinop’tan gelen anne babasını karşılamak için otogara giden Öz ile komşusunun aracının önünü ticari taksi kesti. Taksiden inen 2 kişi, araçlarına çarptıkları bahanesiyle kendilerine borçlu olduklarını söyleyip 15 bin TL istedi.

"Komşum hayatını kaybetti ben de kolumun altından 3 kurşun yedim"

Öz, o kabus dolu anları şöyle anlattı: "Biz kimseye çarpmamıştık ve adamları da tanımıyorduk. ‘Sizi yaşatmayacağız’ diye bağıran taksici, arkadaşıma vurmaya başladı. Ben onları ayırmak isterken diğer adam elindeki silahtaki bütün mermiyi üzerimize boşalttı. Arkadaşım hayatını kaybetti ben de kolumun altından 3 kurşun yedim. Kurşunlardan biri omuriliğime geldi ve felç oldum. Beni öldü diye bırakıp kaçtılar. 12 yıl geçmesine rağmen saldırganlar yakalanamadı. Saldırganların bulunmasını istiyorum."

"2020 olimpiyatlarına sporcu göndermeyi amaçlıyoruz"

Saldırı nedeniyle maddi ve manevi anlamda ciddi kayıplar oluştuğunu söyleyen Öz, "Geçici olduğunu düşünüyordum. Ancak ameliyat ve tedaviler cevap vermedi. Engelli olduğumu ve tekerlekli sandalyede yaşamam gerektiğini kabullenmek zor oldu. Büyük sıkıntılar yaşadığım ilk günlerde bir engelli arkadaşım sayesinde okçulukla tanıştım. 8 yıl önce başladığım okçulukta çok çalışarak ve azimle milli takıma girdim. Türkiye 2., 5., 6.’lığı ve Avrupa 4’üncülüğü derecelerim var. Şimdi ise bir zamanlar sporcusu olduğum Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımına antrenör oldum. Engelliler Sarayı’nda 3’ü kadın 9 sporcuya eğitim veriyorum. Günde 5 saat antrenman yaparak önce 2019 milli takım seçmelerine sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına sporcu gönderip madalya almayı amaçlıyoruz. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ok atarken içinde biriken kötü enerjiyi dışarı atıyorsun"

Ok atarak karanlık günlerden kurtulduğunu ifade eden Öz, "Ok atmak insanın motivasyonunu artırıyor. Kattığı en büyük şeylerden biri okun istediği yere gittiyse başarmanın mutluluğunu yaşıyorsun. Ok atmak stresi insan vücudundan en hızlı uzaklaştıran etkenlerden bir tanesi. Ok atarken içinde biriken kötü enerjiyi dışarıya atıyorsun. Başarılı olmamın sebebi belki de biriken hırsların toplamı" dedi.