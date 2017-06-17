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17 Haziran 2017 10:55

Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı

Şişli’de bir süpermarkete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan 10 bin TL çaldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı

17 Haziran 2017 10:55


Olay Şişli Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi’nde saat 09:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 3 şüpheli beyaz bir araçla bir süpermarket zincirinin Fatih Sultan Caddesi’nde bulunan şubesi önüne geldi. Araç içerisinden inen yüzü maskeli şüpheliler, markete girdi ve kasaya yönelerek ellerindeki silahları kasiyere doğrulttu. Kasada bulunan yaklaşık 10 bin TL parayı alan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.



“İnsanların burada can güvenliği yok”


Aynı cadde üzerinde ardı ardına hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Mahalle esnafı Ömer Çetinkaya, “Vatandaş olarak rahatsız oluyoruz, tedirginiz. Üç günde, beş günde oluyor. Dükkanları güpegündüz soyuyorlar, gasp yapıyorlar. İnsanların burada can güvenliği yok” dedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.




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