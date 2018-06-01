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01 Haziran 2018 15:28

Silahtarağa Tüneli’nin 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor

Eyüpsultan Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Silahtarağa Tüneli projesinde çalışmalar devam ediyor.

Silahtarağa Tüneli’nin 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor

01 Haziran 2018 15:28


Eyüpsultan’da trafik sorununa neşter vuracak ve büyük oranda rahatlama sağlayacak Eyüpsultan Silahtarağa Tünelinin 2018 sonunda tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında 200 metre uzunluğa sahip olacak tünel özellikle Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak sürücülere kolaylık sağlamış olacak.



"Tünel, sürücülere kolaylık sağlayacak"


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Silahtarağa Tüneli ve ilçedeki trafik sorununun çözülmesi amacıyla yapılan diğer çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Özellikle Çırçır bölgemizde inşaatlar devam ediyor, Karadolap’ta ve Akşemsettin’de önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümle birlikte nüfusumuz artacak. Dolayısıyla bu yollarımızı biraz daha rahatlatmamız lazım. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle konuşarak geçen dönem yapılmış bir projeyi canlandırdık, bu projemiz Silahtarağa Tüneli Projesi. Yer teslimi yapıldı, ilk kazma vuruldu. İGDAŞ’ın karşısından, Bezmialem’in yanından Vardar Caddesi’ne yani Kılıçarslan Diş Hastanesi’ne çıkacak şekilde bir tünel çalışması yapılıyor. Eyüpsultan’dan gelen ve Karadolap, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar’a gitmek isteyen vatandaşlarımız, Alibeyköy’e girmeden bu tünelden geçerek Vardar Caddesi’ne çıkacaklar. Dolayısıyla Alibeyköyümüz çok ciddi bir şekilde trafik yükünden kurtulmuş olacak. Alibeyköy’ü transit geçiş olarak kullanan vasıtalar tünelden geçecekler”




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