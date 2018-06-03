Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı

Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken içinde bulunan toprak yola döküldü.

Kaza, 22.00 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ön lastiği patlayan 34 NB 0370 plakalı hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan hafriyat kamyonu yan yatarken, kamyonda bulunan toprak yola savruldu. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası başka bir kazayı önlemek için yolda önlem aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yolda bulunan toprak da iş makinesiyle kaldırıldı. Kazan nedeniyle Şile otoyolunda uzun trafik kuyruğu oluşurken kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.