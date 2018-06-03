Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 23:59

Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı

Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

Şile otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı

03 Haziran 2018 23:59

Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken içinde bulunan toprak yola döküldü.


Kaza, 22.00 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ön lastiği patlayan 34 NB 0370 plakalı hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan hafriyat kamyonu yan yatarken, kamyonda bulunan toprak yola savruldu. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası başka bir kazayı önlemek için yolda önlem aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yolda bulunan toprak da iş makinesiyle kaldırıldı. Kazan nedeniyle Şile otoyolunda uzun trafik kuyruğu oluşurken kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç