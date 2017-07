Şile, plajına sahip çıkıyor

İstanbul’un tek mavi bayraklı ilçesi olan Şile’de 05-10 Temmuz arası Uzunkum Plajında Şile için el ele verilerek ‘Plajına Sahip Çık’ çevre koruma etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Şile Belediyesi tarafından organize edilen ‘Plajına Sahip Çık Projesi’ ile, Mavi Bayraklı halk plajlarını kullanan insanlarda plajların temiz kullanım bilincinin oluşturulması ve kalıcı çözümün temizlemekte değil, kirletmemekte olduğu fikrinin benimsetilmesi hedefleniyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, basın açıklamasından önce topladıkları atıkları göstererek, “Plajların temiz kalması için her bir bireye sorumluluk düşüyor, temizlik ekiplerini arttırarak kalıcı çözüme ulaşamayız. Bilinçli ve temiz kullanım, kirletmemek esas olmalı” dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “Şile için, sağlık için, Mavi Bayrak için çok çalışıyoruz. Mavi Bayrak’ı almak çok zor ve kriterlerde gerileme olursa kolaylıkla kaybediliyor. Şile’de en büyük sorun hafta sonu plajların çok fazla sayıda insan tarafından ve bilinçsizce kullanılması. Biz bunu aşmak istiyoruz ve TÜRÇEV’le birlikte plajların bilinçli kullanımını sağlamak üzere birlikte çalışıyoruz. Şile Mavi Bayraklı plaj sayısını arttırmak en büyük hedefimiz” dedi.

5-10 Temmuz tarihleri arasında TÜRÇEV-Mavi Bayrak proje koordinatörleri ve Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ile Şileli üniversite öğrencileri gönüllü olarak projede boyunca çalıştılar. Proje etkinlik listesinde belirtilen tüm etkinlikler, plaj kullanıcıları ile birlikte gerçekleştirildi.

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Mavi Bayrak Ödüllü plajlarda da bayraklar dalgalanmaya başladı. Mavi Bayrak Ödülü başvuruları her yıl yenilenmekte ve her yıl 33 kriter yeniden gözden geçirilerek denetlenmektedir. Denetimler kapsamında halk plajlarında tespit edilen en önemli sorun, plajın kum kısmındaki temizliğin istenen düzeyde sağlanamamasıdır. Her ne kadar belediye görevlileri, temizlik ekipleri ve plaj işletmecileri plajda günlük temizlik yapsa da plajların gün geçtikçe daha fazla kullanılması ve maalesef bilinçsiz kullanım nedeniyle plajların kum kısmında kirlilikler tespit ediliyor.

Şile’nin temiz ve nitelikli plajlarının korunması, mavi bayraklı plajlarının arttırılması için çevre bilincini aşılamak adına toplumda çevre eğitimi ve çevre bilinçlenmesi sağlanıyor, bu doğrultuda ödül ve teşvik yolu ile kıyıların korunması ve çevrenin bilinçli kullanımı özendiriliyor.