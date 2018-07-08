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08 Temmuz 2018 14:05

Şile sahillerinde atlı jandarmalar görevde

İstanbul Şile İlçe Jandarma Komutanlığı atlı birlikleri, sahilde ’rip’ akıntının yol açtığı boğulma olaylarının önüne geçmek için bilgilendirme broşürü dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Şile sahillerinde atlı jandarmalar görevde

08 Temmuz 2018 14:05

Atlı birliklerin sahilde devriye atması havadan görüntülendi.


Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Sahilköy, Doğancılı ve Sofular köylerindeki sahillerde ve piknik alanlarında huzuru ve asayişi sağlıyor. Atlı ekipler, Şile’de denize giren vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtarak, Karadeniz’de sıklıkla yaşanan ve boğulmalara yol açan ’rip’ akıntısına karşı uyardı. Tatilciler atlı jandarma ekiplerini şaşkınlık ve hayranlıkla izlerken, atlı birlikler en çok çocukların ilgisini çekti. Kimi vatandaşlar atlarla hatıra fotoğrafı çekinirken, kimileri de atları sevdi. Atlı birliklerin sahilde devriye atması havadan da görüntülendi.


İstanbul’dan Şile Sahilköy plajına ailesiyle yüzmeye gelen Semra Şahin Yılmaz, “Burada atları görünce çok mutlu oldum. Çünkü onları çok seviyorum. Atlar çok duygulu ve güzel hayvanlar. Atların burada olması kendimi daha güvenli hissettirdi” dedi.


Atlı birliklerin plajda görev yapmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Topçu Avşar ise, "Jandarma çok güzel bir hizmet veriyor. Bu hizmet sayesinde buraya gelen halk güvende oluyor. Atların burada olması insanlara hayvan sevgisi aşılıyor. Çünkü hayvan sevgisi bambaşka bir şey" diye konuştu.




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