Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 16:07

Şile’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yılı Şile’de çeşitli etkinliklerle büyük coşku ile kutlandı.

Şile’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz 2017 16:07


Ülkemizin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği, Türk Denizciliği’nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yılı Şile’de büyük coşku ile kutlandı.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar V. Dr. Özkan Polat’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende 150 yıllık tarihi tekne ile Tumba gösterisi ve gençlerin katılımı ile yağlı direk yarışması bayramın renkli ve güzel görüntüleri oldu.


Gösterilerin ardından Şile Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şile Belediye Başkanlığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bıraktı.


Törende konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “Türkiye’de 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası’nın, Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve denizciliğimizin geleceği açısından büyük öneminin bulunduğu açıktır. 91 yıldan bu yana da 1 Temmuz tarihi “Denizcilik Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımız sunuyor, bütün denizcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum, 1 Temmuz Denizcilik Bayramımız kutlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!