Şile’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Ülkemizin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği, Türk Denizciliği’nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yılı Şile’de büyük coşku ile kutlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar V. Dr. Özkan Polat’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende 150 yıllık tarihi tekne ile Tumba gösterisi ve gençlerin katılımı ile yağlı direk yarışması bayramın renkli ve güzel görüntüleri oldu.

Gösterilerin ardından Şile Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Şile Belediye Başkanlığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bıraktı.

Törende konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “Türkiye’de 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası’nın, Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve denizciliğimizin geleceği açısından büyük öneminin bulunduğu açıktır. 91 yıldan bu yana da 1 Temmuz tarihi “Denizcilik Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımız sunuyor, bütün denizcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum, 1 Temmuz Denizcilik Bayramımız kutlu olsun” dedi.