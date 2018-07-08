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08 Temmuz 2018 21:44

Şile’de 2 kişi boğularak hayatını kaybetti

Şile’de serinlemek için Sofular Mahallesindeki Babsu Plajına giderek denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Şile’de 2 kişi boğularak hayatını kaybetti

08 Temmuz 2018 21:44


Olay, akşam saatlerinde Şile Sofular Mahallesi Babsu Plajında yaşandı. İddiaya göre, Pazar günü serinlemek için Babsu Plajına giden Abdurrahman Alemdar (40) ve Ahmet Kaya, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, denizde boğularak hayatını kaybeden Abdurrahman Alemdar ve Ahmet Kaya’nın cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkarttı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların cansız bedenleri, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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