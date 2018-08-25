Cenaze töreninde genç kızın kardeşi sinir krizi geçirirken, ailesi ve yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri kabul eden acılı baba, "Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" dedi.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren Elif Kocalı’da kardeşinin cenazesinde sinir krizi geçirdi.

Şile Ağva’da boğulma tehlikesi geçiren ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 18 yaşındaki Kezban Kocalı için Ağva Şuayipli Köyü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı.

Tabutuna sarılarak ağladı

Kardeşinin tabutuna sarılarak ağlayan kız kardeşi İrem Kocalı sinir krizi geçirdi. Genç kızın ailesi ve yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Tabutuna beyaz elbise serildi.

Genç kızın tabutunun üzerine örtülen beyaz elbise ise yürekleri dağladı. Anne ve babasının ise cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

“Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın”

Taziyeleri kabul eden baba Erol Kocalı, “Karadeniz’in şeyini görüyorsunuz yani yapılacak bir şey yok. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Dalgalı, akıntılı bir deniz. Herkesten Allah razı olsun, dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bekledik, 2 gün sonra bulundu. Devletimizden Allah razı olsun. Söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar edilerek helallik alındı. Ardından genç kızın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Kocalı’nın cenazesi Hamitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.