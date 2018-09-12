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Şile'de bir ev alev alev yandı

Şile’nin Alacalı Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı.

Şile'nin Alacalı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Aniden alevlerin sardığı evde bulunan bir kadın ve iki çocuk dumandan etkilendi.


Şile Alacalı Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta sabah saat 08.30 sıralarında Kenan Görmüş'e ait evde yangın çıktı. Yangının evin bir bölümünde aniden oluşan parlamayla meydana geldiği iddia edildi. Kısa sürede alevler bütün evi sararken yangın sırasında evde olduğu öğrenilen bir kadın ve iki çocuk dumandan etkilendi. Yangını fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ve çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

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