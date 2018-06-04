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04 Haziran 2018 10:48

Şile’de denizde kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu ortaya çıktı

Şile’de dün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora olmuş ve teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu Denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi.

Şile’de denizde kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu ortaya çıktı

04 Haziran 2018 10:48


Şile İmrenli Koyu’nda dün sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açılmış ancak bir süre sonra tekne alabora olmuştu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4’ünü kıyıya çıkarılırken, kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım’ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan (32) ise denizde bulunamamıştı. Bugünde denizde kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Genç şarkıcı Özcan, YouTube’da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim. Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, halen kayıp olan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan’ın bulunması için arama çalışması devam ediyor.




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