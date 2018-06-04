Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 13:57

Şile’de denizde kaybolan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan’nın cansız bedenine ulaşıldı

Şile’de dün alabora olan teknede kaybolan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile’de denizde kaybolan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan’nın cansız bedenine ulaşıldı

04 Haziran 2018 13:57


Şile İmrenli Koyu’nda dün sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açılmış ancak bir süre sonra tekne alabora olmuştu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4’ünü kıyıya çıkarılırken, kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım’ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken, Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan (32) ise denizde bulunamamıştı.


Bugün sabah saatlerinde tekrar arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Özcanın cansız bedeni öğle saatlerin de ulaşılarak denizden çıkarıldı. Özcan’ın ailenin ve sevenlerinin feryatları ise yürekleri dağladı. Özcan’ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


"Bir anda dalgalara yakalandık"


Olay anını anlatan Ulaş Sarı, “Dün sabah 7.00,7.30 sıralarında açıldık. Deniz çok normaldi. Kayaların arka tarafında çok şiddetli dalgalar oldu. Bir anda dalgalara yakalandık. Deniz dalgalanmaya başladı. Dalga teknemizi ilk önce ters çevirdi. Sonrada teknemiz battı. Kayaya çıkmaya çalıştık ama kayaların boyutları 10 metre 15 metre ve dümdüz hiç tutunacak yer yok. Bütün arkadaşlarımızı kurtarmak için seferber olduk ama yüksek dalgalar müsaade etmedi. 3’kişi çıktık Recep arkadaşımızı da koluna girip götürdük ama dalgalar Müsaade etmedi. Gerçekten içimiz yanıyor ” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç