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24 Ağustos 2018 10:23

Şile’de denize giren Suriyeli genç kayboldu

Şile’de serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Suriyeli genç, dalgalara kapılarak kayboldu.

Şile’de denize giren Suriyeli genç kayboldu

24 Ağustos 2018 10:23

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.


Şile Sofular köyünde bulunan belediye plajında, iddiaya göre, sabah saatlerinde 3 genç serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşındaki Suriyeli genç, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine sahil güvenlik ekibi, arama kurtarma ve jandarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.


Olay anını gören bir vatandaş kaybolan gencin arkadaşlarıyla birlikte denize girdiğini söyleyerek, “Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu. Dalga çoktu” dedi.


AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.




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