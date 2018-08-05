Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 13:37

Şile’de kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şile Ağva’da amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki çocuğun dün dalgalara kapılarak kaybolması sonrasında Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin aramaları sürüyor.

Şile’de kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

05 Ağustos 2018 13:37

Dalga boyunun 8 metreyi bulması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.


Olay, Şile Ağva’da bulunan bir plajda dün saat 09.30 sıralarında meydana gelmişti. 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuş, olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilmişti. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle bir süre sonra arama çalışmaları durdurulmuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bugün denize girmeyin uyarısı sonrasında dalga boyunun 8 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri de katıldı. Yaklaşık 2,5 saatte bölgeye intikal eden tim, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar timin yardımıyla bölgede sualtı araması gerçekleştiriyor. Olay yerinde çalışmalarını sürdüren kaptan Umur Zamanoğlu, bölgede dalgaların fazla ve boylarının büyük olduğunu, bu sebeple aramaların güçlükle yapıldığını söyledi.


Öte yandan, karadan destek için bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç