Şile’de kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Dalga boyunun 8 metreyi bulması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Olay, Şile Ağva’da bulunan bir plajda dün saat 09.30 sıralarında meydana gelmişti. 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuş, olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilmişti. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle bir süre sonra arama çalışmaları durdurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bugün denize girmeyin uyarısı sonrasında dalga boyunun 8 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri de katıldı. Yaklaşık 2,5 saatte bölgeye intikal eden tim, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar timin yardımıyla bölgede sualtı araması gerçekleştiriyor. Olay yerinde çalışmalarını sürdüren kaptan Umur Zamanoğlu, bölgede dalgaların fazla ve boylarının büyük olduğunu, bu sebeple aramaların güçlükle yapıldığını söyledi.

Öte yandan, karadan destek için bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi.