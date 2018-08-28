Şile’de kaybolan yaşlı adam bulundu

Hatun, Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Şile’nin Sungurlu Mahallesi’nde 63 yaşındaki Muzaffer Hatun dün öğle saatlerinde kaybolmuştu. Hisar Tepe Nail Hoca Çeşmesi bölgesinde torunun yanından ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Hatun’un evinde, üzerinde “Beni aramayın” yazan bir not bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin yaşlı adamı arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Gece yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler çalışmalarını sabah saatlerinden itibaren sürdürdü. Yapılan aramalar bugün öğle saatlerinde olumlu sonuç verdi.

Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri Komando Birlikleri ve AFAD ekipleri yaşlı adamı Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede buldu.