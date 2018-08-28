Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 14:02

Şile’de kaybolan yaşlı adam bulundu

Şile Sungurlu Mahallesi’nde kaybolan 63 yaşındaki Muzaffer Hatun’dan sevindirici haber geldi.

Şile’de kaybolan yaşlı adam bulundu

28 Ağustos 2018 14:02

Hatun, Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Şile’nin Sungurlu Mahallesi’nde 63 yaşındaki Muzaffer Hatun dün öğle saatlerinde kaybolmuştu. Hisar Tepe Nail Hoca Çeşmesi bölgesinde torunun yanından ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Hatun’un evinde, üzerinde “Beni aramayın” yazan bir not bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin yaşlı adamı arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Gece yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler çalışmalarını sabah saatlerinden itibaren sürdürdü. Yapılan aramalar bugün öğle saatlerinde olumlu sonuç verdi.


Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri Komando Birlikleri ve AFAD ekipleri yaşlı adamı Kocaeli il sınırına bağlı Teksen köyüne yakın bir bölgede buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç