Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 15:25

Şile’de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

Şile’de 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora oldu.

Şile’de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

03 Haziran 2018 15:25

Teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kayboldu.


Edinilen bilgilere göre, Şile İmrenli Koyu’nda sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4’ünü kıyıya çıkardı. Fakat kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım’ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken, Onurcan Özcan (32) ise denizde kayboldu. Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri, kaybolan Onur Özcan’ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç