Şile’de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

Teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Şile İmrenli Koyu’nda sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4’ünü kıyıya çıkardı. Fakat kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım’ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken, Onurcan Özcan (32) ise denizde kayboldu. Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri, kaybolan Onur Özcan’ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.