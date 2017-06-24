Şile’de yeni otobüs terminali hizmete girdi

Yeni terminal alanının açılışını gerçekleştiren Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "2004 yılından bu zamana belediyeciliğimizde Şile’nin gerçekten hak ettiği yerlere varmasının mücadelesini verdik" dedi.

Yeni terminal alanının açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hulusi Şentürk, Mehmet Metiner, Şile İlçe Garnizon Komutanı Albay Ali Beşir, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, AK Parti İlçe Yöneticileri, MHP ilçe Başkanı Mustafa Pıçak, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mehteran Takımı sahnede, iftarı bekleyen vatandaşlar için sahne aldı. İftarın ardından trafik sıkışıklığını engelleyecek ve trafik sorununa büyük ölçüde katkı yapacak olan yeni terminal alanının açılış törenine geçildi.

"Şile’ye hizmet etmekten gururluyuz"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "2002 yılından bu zamana iktidarımızla 2004 yılından bu zamana Belediyeciliğimizde Şile’nin gerçekten hak ettiği yerlere varmasının mücadelesini verdik. Bunlardan bir tanesinin de mutluluğunu bugün burada hep birlikte yaşıyoruz. ’Dört Mevsim Yaşayan Bir Şile’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, gece gündüz 24 saat çalışan bir ekiple, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz en önemli partnerimiz olmak kaydıyla Bakanlıklarda çok önemli ittifaklar kurarak bu hizmetlerin bugün burada olmasını sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinden ve kendilerinin birçok kez ilçemizi ziyaret etmeleriyle ve Şile’yi önemsediğinin çok bilen bir Belediye Başkanı olarak Şile’nin geleceğine yaptığımız bu yatırımları ve attığımız adımları önemsiyor ve Şile halkına değer veriyoruz" dedi.

Açılışta, ilçede okul birincisi olan öğrencilere hediyelerini Milletvekilleri Hulusi Şentürk, Mehmet Metiner ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu takdim etti.