Silikon protezlerle ilgili açıklama

Dr. Akın Yücel, silikonların, çok ender olarak, 300 binde bir gibi oranla, kullanıcıda lenfatik bir hastalığa sebep olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akın Yücel, silikon protezlerin sağlık sorunları oluşturabileceği konusunda zaman zaman abartılı ve yanlış bilgiler yayıldığını ifade ederek, bu implantlar ve meme sağlığı hakkında şunları kaydetti:

"Meme implantları 1965 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte silikon protezler sürekli daha konforlu, sağlıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde güncellenerek şu anki konumuna ulaşmıştır.

Silikon protezler sadece gelişmemiş memeyi tamamlamak için estetik amaçlı yapılmazlar, meme kanseri ertesi meme onarımlarının da büyük bölümü silikon protezlerle yapılmaktadır.

Silikonlar, çok ender olarak, 300 binde bir gibi oranla, kullanıcıda lenfatik bir hastalığa sebep olurlar. Bu hastalık sertleşme (kapsülasyon) ve şişkinlik (sıvı birikmesi) ile belirdiğinden teşhisi erkenden yapılabilir. Rahatsızlık, kapsüllerin ve silikonların çıkarılması ile iyileşme sürecine girer.

Meme kanseri her 8 kadından birinde görülebilen çok yüksek riskli bir hastalıktır. Silikon protezlerle meme kanseri arasında bugüne dek tespit edilmiş herhangi bir ilişki yoktur. Meme kanseri büyük ölçüde genetik sebepler, hormonal etkiler, kanserojen içerikli besin ve kimyasallar, stres gibi sebeplerle ilişkilendirilmektedir.

Silikon protezler meme taramasında engel oluşturmazlar, meme kanserinde erken teşhis için düzenli kontrolleri silikon protezi olsun olmasın 40 yaşını geçen her kadının yaptırması gerekir".