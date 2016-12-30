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30 Aralık 2016 13:50

Silivri beyaza büründü

Silivri beyaza büründü

30 Aralık 2016 13:50

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Silivri’yi beyaza bürüdü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde yer yer kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul’un yüksek yerlerinde lapa lapa yağan kar Silivri’de de etkisini gösterdi. Silivri’de dün tipi şeklinde yağan kar gece boyunca aralıklarla devam etti. Yol kenarlarında bulunan elektrikli tabelalarda sürücüler için buzlanma uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Silivri beyaza büründü. İlçede kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.



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