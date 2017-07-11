Silivri’de 15 Şehitleri anma programı düzenlendi

Etkinlikler kapsamında bugün Silivri Yeni mezarlıkta bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Silivri’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında düzenlenen anma programları başladı. Anma programları kapsamında ilk olarak Silivri’de bulunana şehitlik ziyaret edildi.

Ziyaret programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, Silivri Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Hasan Topçiçek, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Bora Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özcan Açıkbaş, İBB Meclis Üyesi Tamer Şişman, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Şehit ve Gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş, şehit ve gazilerimiz için dua etti. Şehitler için duan eden vatandaşlar kabirlere güller koyarak şehitleri andı.