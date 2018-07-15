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15 Temmuz 2018 13:36

Silivri’de 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Silivri’de “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Silivri Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Silivri’de 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

15 Temmuz 2018 13:36

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.


Silivri’de “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı. Programa, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihan Sağlam, Silivri Garnizon Komutanı Yarbay Şener Kaytez, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç, Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Çetin, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş şehitler için dua etti.


Okunan duaların ardından İlçe Kaymakamı Ali Partal ve protokol mensupları şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar.




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