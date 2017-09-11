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11 Eylül 2017 19:47

Silivri’de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Silivri Gümüşyaka’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Silivri’de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

11 Eylül 2017 19:47


Yangın, saat 18.30 sıralarında Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan Kemal Pala’ya ait 2 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada dikkatsizlik sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Gümüşyaka ve Çanta İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında çatı kullanılamaz hale geldi.




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