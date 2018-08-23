Silivri’de araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Değirmenköy Sanovel ilaç fabrikası mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, Murat Uzun ve Evren Tor’un bulunduğu araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sonrası araç içerinde bulunan Evren Tor olay yerinde hayatını kaybederken Kemal Benli ve Murat Uzun ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Evren Tor’un cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Adli tıp kurumuna gönderildi.