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19 Eylül 2017 16:05

Silivri’de araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Silivri Cezaevi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Silivri’de araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

19 Eylül 2017 16:05

Ambulans trafikten dolayı kazanın olduğu şeride geçemeyince karşı şeritte durdu. Daha sonra sağlık görevlileri olay yerine giderek hastaları sedyeyle bariyerlerin üzerinden taşıdı.


Kaza, Silivri Cezaevi kavşağı üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe K. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Sürücü Ayşe K. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.


Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri trafikten dolayı kazanın olduğu şeride geçemeyince karşı şeritte durdu. Daha sonra sedyeyle kazanın yaşandığı şeride geçen sağlık görevlileri burada yapılan ilk müdahalenin ardından araçta sıkışan yaralıyı sedyeye aldı. Sedyeye konulan yaralı sürücü bariyerlerin üzerinde taşınarak ambulansın olduğu şeride götürüldü. Yaralı sürücü, ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada araçta bulunan ismi öğrenilemeyen iki kişinin de tedavileri olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta yapıldı.


Kaza sebebiyle araç trafiği E-5 karayolu Edirne İstikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.




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