İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay, saat 17.30 sıralarında Silivri Kadıköy Mahallesi ve Akören Mahallesi arasında bulunan doğalgaz boru hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık arazide bulunan doğalgaz boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında olay yerine Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.