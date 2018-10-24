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Silivri'de fabrikada yangın

Silivri’de sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gaz sızıntısı sebebiyle fabrika boşaltıldı.


Olay, Selimpaşa Mahallesi 5009. Sokak'ta buhar kazanı üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın, Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasar oluşan fabrikada oluşan gaz kaçağı sebebiyle güvenlik tedbiri alınarak fabrikanın 18 çalışanı dışarı çıkarıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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