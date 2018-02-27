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27 Şubat 2018 11:44

Silivri’de genç polisin intihar girişimi

Silivri’de bir süredir ailevi sorunları olduğu ileri sürülen genç polis memuru S.

Silivri’de genç polisin intihar girişimi

27 Şubat 2018 11:44

S. intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.S.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, sabah saatlerinde Silivri’de yaşandı. İddiaya göre bir süredir ailevi sorunları bulunan öğrenilen genç Polis Memuru S.S. kendi silahıyla evinde intihar girişiminde bulundu. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları 155’i aradı. S.S.’nin eşi ise sinir krizi geçirirken olay yerine çağrılan ambulans ile S.S. ve eşi hastaneye kaldırıldı. S.S.’nin hastanede yoğun bakıma alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.




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