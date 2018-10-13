Silivri'de kaçak içki operasyonu

Operasyonda 140 adet sahte bandrollü kaçak içki, 37 adet kullanıma hazır ve 14 adet kullanılmış bandrol ele geçirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Silivri Kiptaş 2 sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen sahte içki ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, bir kişinin beraber yaşadığı kız arkadaşının evinden sahte içki ticareti yaptığını belirledi. Site önünde beklemeye başlayan ekipler, aracıyla çıkış yapan N.A. isimli şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Aramalar sırasında araçta bulunan 2 adet içki şişesinin sorgusu yapılınca sahte olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Şahsın beraber yaşadığı kız arkadaşının evine baskın yapan ekipler değişik marka ve litre ebatlarında 140 adet sahte bandrollü kaçak içki, 37 adet kullanıma hazır ve 14 adet kullanılmış sahte bandrol ele geçirdi. Evde yapılan aramaların ardından şüpheli N.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.